Врач объяснила, какие супы вредны, а какие полезны для здоровья

Кашух отметила, что супы хорошо усваиваются благодаря ингредиентам. В этих блюдах достаточно жидкости и клетчатки, что делает их сытными: долго сохраняется чувство насыщения. Врач отметила, что жидкость в супе способствует заполнению объёма желудка, а клетчатка замедляет скорость проникновения глюкозы в кровь. За счёт этого в мозг поступают сигналы о постепенном опустошении желудка и снижении уровня глюкозы, а человек в итоге потребляет меньше калорий.

К полезным супам гастроэнтеролог отнесла блюда на лёгком бульоне, овощные, грибные, рыбные супы, на диетическом мясе, курице или индейке. К супам, которые могут негативно сказаться на здоровье, Кашух отнесла высококалорийные, избыточно жирные супы, а также быстрорастворимые и бульонные кубики — из-за слишком большого уровня соли и консервантов.

Касательно необходимости есть суп каждый день, врач считает, что можно есть суп 2-4 раза в неделю. К тому же это не самое важное блюдо в рационе: супы можно вообще не есть. Врач назвала мифом «бабушкины утверждения» о необходимости ежедневно есть суп во избежание гастрита.

«Наиболее полезны нежирные супы, сваренные на легком бульоне из овощей, грибов, рыбы, курицы, кролика или говядины. Важно, чтобы в супе были овощи, а животный белок можно заменить растительным, например фасолью, чечевицей, нутом. А вот супы, в которых используются жирные и высококалорийные ингредиенты, лучше есть пореже. К ним относятся сливки, жирное мясо и сметана, бекон, мука. И, безусловно, не стоит увлекаться быстрорастворимыми супами и бульонными кубиками, которые содержат в себе большое количество соли и консервантов», — подчеркнула Кашух.

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