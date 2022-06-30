Врач объяснила, какие травы, кроме зелени, полезны для здоровья

Врач указала на щавель, одуванчик и крапиву. По её словам, это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и различных полезных веществ. Причём получить пользу можно совершенно бесплатно, просто собирая эту зелень на даче.

Мойсенко предупредила, что эти травы должны быть собраны именно за пределами города, идеально, если это экологически чистый район. В любом случае крапиву и одуванчик, которые растут повсеместно, необходимо собирать буквально за грядкой на огороде и ни в коем случае не в городе, потому что в таких местах в зелени накапливается высокий уровень токсинов.

«В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зелёных композициях можно найти наибольшее (среди дикорастущих травянистых растений) количество витаминов и микроэлементов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника и способствуют росту новой дружественной флоры. Молодая зелень — это кладезь полезных веществ, и собирать её можно совершенно бесплатно», — предложила врач.

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