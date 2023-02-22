Врач объяснила, какие виды сыра полезны пожилым людям

По её словам, пожилым людям лучше отказаться от привычных сортов сыра и перейти на творожный или рассольный. В них меньше жира и соли.

Так, если в обычных сырах до 45-50% жира, то в творожных — не более 15–20%. Кроме того, избыток соли в привычных видах и сортах сыра способствует задержке жидкости, провоцируя повышение давления, сбой обмена веществ и другие нарушения.

А из-за жира растёт уровень холестерина, и кроме проблем с сердцем привычный сыр может стать причиной ожирения.

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