Врач объяснила, какие виды сыра полезны пожилым людям

Врач объяснила, какие виды сыра полезны пожилым людямВ которых меньше жира и соли
Врач объяснила, что творожный и рассольный сыры полезны пожилым людям небольшим количеством жира и соли. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие виды сыра наиболее полезны для здоровья пожилых людей.
Фото: Theproteinchef.co
По её словам, пожилым людям лучше отказаться от привычных сортов сыра и перейти на творожный или рассольный. В них меньше жира и соли.
Так, если в обычных сырах до 45-50% жира, то в творожных — не более 15–20%. Кроме того, избыток соли в привычных видах и сортах сыра способствует задержке жидкости, провоцируя повышение давления, сбой обмена веществ и другие нарушения.
А из-за жира растёт уровень холестерина, и кроме проблем с сердцем привычный сыр может стать причиной ожирения.
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