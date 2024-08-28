Врач объяснила, какой хлеб есть при похудении без вреда для здоровья

Щетинина отметила, что хлеб при похудении есть можно, но нужно учитывать, что разницы между белым (пшеничным) и чёрным (ржаным) хлебом нет: в обоих сортах 12 г углеводов, и оба повышают сахар в крови. Поэтому стоит съедать небольшой кусочек — 20-25 граммов.

И лучше выбрать зерновой хлеб, потому что в таком продукте сохраняются витамины группы В и магний. При этом лучше отказаться от хлеба с семечками, орехами и фруктами, также нет смысла выбирать хлебцы место хлеба — это иллюзия диетичности.

«По кусочку хлеба можно есть в каждый приём пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 г. В белом хлебе находится 12 г углеводов. В чёрном хлебе те же самые 12 г углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар в крови», — рассказала врач.

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