Фитнес и здоровье
02:14, 02 марта 2023
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Врач объяснила, можно ли поститься, если вы заболели гриппом

Равно как и другим вирусом

Врач объяснила, что если вы заболели гриппом, от поста на некоторое время лучше отказаться. Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова рассказала, что если человек, который соблюдает Великий пост, заболел гриппом или другими респираторными вирусами, от поста на некоторое время следует отказаться.

Врач объяснила, можно ли поститься, если вы заболели гриппом

Фото: Kartinkin.net

По словам врача, в период излечения и восстновления необходимо есть много белковой пищи, что невозможно при соблюдении поста. Весной, как и осенью, ослаблен иммунитет, поэтому кроме риска заболевания различными вирусами, ещё и высока вероятность затягивания выздоровления, если пища недостаточно питательная.

Также Кривцова порекомендовала есть меньше острой, кислой, сладкой пищи с большим количеством специй, чтобы не осложнять желудочно-кишечный тракт. К тому же специалист посоветовала отказаться от пищи, которая тяжело переваривается.

Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый «отдаленный период», и врачи констатировали отсутствие отдаленных осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост.

Екатерина Кривцова
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА»

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