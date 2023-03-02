Врач объяснила, можно ли поститься, если вы заболели гриппом

По словам врача, в период излечения и восстновления необходимо есть много белковой пищи, что невозможно при соблюдении поста. Весной, как и осенью, ослаблен иммунитет, поэтому кроме риска заболевания различными вирусами, ещё и высока вероятность затягивания выздоровления, если пища недостаточно питательная.

Также Кривцова порекомендовала есть меньше острой, кислой, сладкой пищи с большим количеством специй, чтобы не осложнять желудочно-кишечный тракт. К тому же специалист посоветовала отказаться от пищи, которая тяжело переваривается.