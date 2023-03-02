Врач объяснила, можно ли поститься, если вы заболели гриппом

Врач объяснила, можно ли поститься, если вы заболели гриппомРавно как и другим вирусом
Врач объяснила, что если вы заболели гриппом, от поста на некоторое время лучше отказаться. Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова рассказала, что если человек, который соблюдает Великий пост, заболел гриппом или другими респираторными вирусами, от поста на некоторое время следует отказаться.
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По словам врача, в период излечения и восстновления необходимо есть много белковой пищи, что невозможно при соблюдении поста. Весной, как и осенью, ослаблен иммунитет, поэтому кроме риска заболевания различными вирусами, ещё и высока вероятность затягивания выздоровления, если пища недостаточно питательная.
Также Кривцова порекомендовала есть меньше острой, кислой, сладкой пищи с большим количеством специй, чтобы не осложнять желудочно-кишечный тракт. К тому же специалист посоветовала отказаться от пищи, которая тяжело переваривается.
Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый «отдаленный период», и врачи констатировали отсутствие отдаленных осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост.
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