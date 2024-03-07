Врач объяснила, насколько для организма вредно просроченное пиво

Шапкин отметил, что почти половина всего пива, продаваемого в кегах, является просрочкой, в пластиковых бутылках — в пределах 10–15%. Срок годности живого пива, как правило, составляет несколько дней.

Шапкин предупредил, что после окончания срока годности пить пиво не стоит из-за потери потребительских качеств. В просроченные напитки могут попасть фталаты — соединения, использующиеся при производстве пластика.

Слова Павла Шапкина прокомментировала врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. «Потребление просроченного пива может привести к тошноте или расстройству желудка. В крайнем случае дело может дойти до госпитализации в инфекционное отделение. Забродившее пиво говорит о том, что там размножились различные бактерии и даже грибы», — рассказала врач.

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