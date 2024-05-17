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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 мая 2024, 04:35
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Врач объяснила необходимость всегда убираться в перчатках защитой кожи

Чтобы не нарушилась работа сальных желёз
Врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог Дарья Антонова предупредила о необходимости всегда проводить домашнюю уборку в перчатках во избежание проблем с кожей.
Врач объяснила необходимость всегда убираться в перчатках защитой кожи

© Ferra.ru

По словам эксперта, из-за химических веществ, используемых при уборке, может нарушиться работа желёз, выделяющих себум — сальный секрет, защищающий кожу от патогенов. К тому же это водно-жировая мантия, препятствующая испарению влаги, а также являющаяся естественным увлажняющим фактором.

«Себум — это секрет сальных желёз кожи. Такие железы есть на всём кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты на коже человека образуют гидролипидную мантию, которая служит врождённой защитой от проникновения внутрь организма болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. Помимо защитной функции, водно-жировая мантия сама по себе является естественным увлажняющим фактором, а также способствует уменьшению трансэпидермальной потере воды, другими словами, не дает испаряться влаге с поверхности нашей кожи», — объяснила Антонова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#здоровье
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