Врач объяснила, нужно ли вовсе исключить красное мясо из рациона для здоровья

Врач объяснила, нужно ли вовсе исключить красное мясо из рациона для здоровьяИ посоветовала этого не делать
Эксперт объяснила, что для укрепления здоровья, действительно, потребление красного мяса стоит уменьшить, но не отказываться от продукта вовсе ввиду содержания в нём важных соединений и веществ.
Также Рощина отметила, что красное мясо в силу содержания в нём витамина В12, цинка, железа, важно для здоровья мозга. И кроме мяса стоит максимально снизить потребление сладостей, продуктов, которые в избытке содержат сахар и натрий, а также обработанную пищу.
«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает не менее пяти порций фруктов и овощей в день, потребление рыбы, злаков. Не надо есть много красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа», — рассказала врач.
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