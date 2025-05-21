Врач объяснила опасность для жизни пониженного давления — гипотензии

Эксперт уточнила, что в отличие от гипертонии, гипотензия не имеет конкретных клинических рекомендаций, что затрудняет диагностику и лечение. Волгина подчеркнула, что такие состояния, как инфаркт миокарда, инсульт, хронические заболевания сердца, почек, эндокринной системы и печени, могут привести к стойкой гипотензии. Иными словами, эти болезни могут быть причной пониженного давления.

«Низкое давление опасно тем, что нарушается питание тканей и органов, в результате чего они испытывают кислородное голодание. Если систолическое артериальное давление ниже 70 мм рт. ст., это может быть сигналом о жизнеугрожающем состоянии», — предупредила специалист.

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