Врач объяснила, почему бесполезно мыть яйца перед приготовлением

Опубликовано 26 января 2024, 00:34
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Врач объяснила, почему бесполезно мыть яйца перед приготовлениемОт бактерий это не избавит
Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о бессмысленности мытья яиц перед приготовлением.
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Нет смысла мыть яйца перед варкой, чтобы избавиться от бактерий на скорлупе, потому что можно смыть куриный помёт и грязь, но бактерии — нет. Для избавления от микроорганизмов поможет только термическая обработка.
Также Комиссарова коснулась темы количества потребляемых в день яиц. Учитывать нужно повседневную физическую активность и другие факторы. Поэтому в среднем норма — 2 яйца в день.
«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — отметила Комиссарова.
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