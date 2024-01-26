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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 00:34
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Врач объяснила, почему бесполезно мыть яйца перед приготовлением

От бактерий это не избавит
Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о бессмысленности мытья яиц перед приготовлением.
Врач объяснила, почему бесполезно мыть яйца перед приготовлением

© Ferra.ru

Нет смысла мыть яйца перед варкой, чтобы избавиться от бактерий на скорлупе, потому что можно смыть куриный помёт и грязь, но бактерии — нет. Для избавления от микроорганизмов поможет только термическая обработка.

Также Комиссарова коснулась темы количества потребляемых в день яиц. Учитывать нужно повседневную физическую активность и другие факторы. Поэтому в среднем норма — 2 яйца в день.

«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — отметила Комиссарова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Радио 1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#здоровье
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#рекомендации