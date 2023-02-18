Врач объяснила, почему чай лучше пить без сахара и сахарозаменителей

По словам врача, чай без сахара благотворнее влияет на здоровье. Кроме снижения метаболических рисков, возникающих при добавлении в напиток сливок или сахара, что важно для людей с соответствующими нарушениями, чай без сахара и других подсластителей профилактирует инфаркт мозга и сердца, является хорошим средством предупреждения рака.

Если употреблять зелёный чай ежедневно, пить по три чашки, это снизит риск рака простаты, эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний. В зелёном чае содержатся важные для человека биологически активные вещества катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1, В2, Р, РР, железо, магний, кальций.

При этом чай — не универсальное средство, напиток имеет свои противопоказания. С осторожностью следует пить травяные чаи.