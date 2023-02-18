Врач объяснила, почему чай лучше пить без сахара и сахарозаменителей

Врач объяснила, почему чай лучше пить без сахара и сахарозаменителейНесладкий чай приносит больше пользы
Врач объяснила, что чай лучше пить без сахара и сахарозаменителей, потому что несладкий напиток профилактирует рак и инфаркты. Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, почему стоит пить чай без сахара и добавления сахарозаменителей.
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По словам врача, чай без сахара благотворнее влияет на здоровье. Кроме снижения метаболических рисков, возникающих при добавлении в напиток сливок или сахара, что важно для людей с соответствующими нарушениями, чай без сахара и других подсластителей профилактирует инфаркт мозга и сердца, является хорошим средством предупреждения рака.
Если употреблять зелёный чай ежедневно, пить по три чашки, это снизит риск рака простаты, эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний. В зелёном чае содержатся важные для человека биологически активные вещества катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1, В2, Р, РР, железо, магний, кальций.
При этом чай — не универсальное средство, напиток имеет свои противопоказания. С осторожностью следует пить травяные чаи.
Если ежедневно пить три чашки зелёного чая, то снижается риск развития рака предстательной железы и рака эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний и таких тяжёлых состояний, как инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда.
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