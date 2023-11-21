Врач объяснила, почему диабетикам лучше отказаться от майонеза и кетчупа

По словам врача, эти соусы не стоит «демонизировать», но людям с инсулинорезистентностью лучше отказаться от них полностью. В частности, это важно сделать для исключения из рациона усилителей вкуса, содержащихся в майонезах и кетчупах — в чём и заключается назначение этих соусов.

Евстигнеева отметила, что при инсулинорезистентности необходимо правильно питаться и выбирать натуральные продукты, в которых нет стимуляторов вкуса. И любому человеку стоит знать меру при употреблении таких продуктов.

«Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром», — подчеркнула врач.

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