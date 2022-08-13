Врач объяснила, почему летом у диабетиков повышается сахар

Она отметила, что дело в сезонных природных «сладостях» — фруктах и ягодах. Все сезонные ягоды — малина, виноград, крыжовник и другие — повышают сахар в крови, потому диабетикам нужно есть эти продукты осторожно. По словам врача, норма — 100 граммов за раз, не более.

Причём Рутковская порекомендовала ограниченно есть и кислые фрукты и ягоды, потому что они тоже состоят главным образом из фруктозы. И особой разницы, несмотря на вкус, нет. Также нужно аккуратно есть арбуз — это, по словам специалиста, — сплошной сахар.

Важно ограничить употребление сладких газировок и кваса, они сильно повышают сахар. Лучше выпить минеральной воды, если нужно, для вкуса можно добавить мяту, лимон и даже огурец.

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