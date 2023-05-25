Врач объяснила, почему лучше не стоит есть жирное мясо в жару

Она объяснила, что жирное мясо — тяжёлая пища, требующая для переваривания большого количества энергии. А в жару это усугубляется интенсивным потоотделением, при котором вымываются микро- и макроэлементы.

К тому же избыток жирного мяса нагружает печень и поджелудочную железу, а регулярное употребление приводит к росту количества холестерина низкой плотности — предвестника сердечно-сосудистых заболеваний.

Самое жирное мясо — утятина, доля жира может достигать 60% от общей массы, затем идут свинина — 30–50% жира, гусятина — 30%, баранина и говядина — 12–20%.