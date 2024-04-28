Врач объяснила, почему людей тянет к пиву

Однако при нехватке указанных веществ в организме можно не заметить, как начнётся регулярное употребление и пристрастие к пиву. К тому же вся, часто выдуманная, польза от пива быстро нивелируется диуретическими свойствам напитка, просто потому, что все полезные вещества вымоются из организма.

«И вот, сам того не замечая, человек довольствуется уже не одной бутылочкой пива по вечерам, а набирает в разливухах два-три литра. И вот это уже, конечно же, никакой пользы организму не несёт. В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт, ведь пиво усиливает процессы брожения, увеличивая пул патогенной флоры. Это серьёзно влияет на иммунитет и на выработку собственных витаминов группы В. Кроме того, пенные напитки являются сильными диуретиками, так что все те полезные компоненты, которыми человек оправдывал своё пристрастие к пивной бутылке, попросту вымываются из организма», — предупредила диетолог.

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