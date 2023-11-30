Врач объяснила, почему морская рыба полезнее речной

Эксперт отметила, что жир морской рыбы, например, скумбрии или сельди — омега-3 жирные кислоты, необходимые организму и полезные для улучшения сердечно-сосудистой системы, стимулирующие иммунную защиту организма. Рыба — источник легко усвояемого белка.

Морская рыба полезно речной, потому что является также источником йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы, хорошего метаболизма.

«В 100 граммах рыбы содержится около 20 граммов белка, который очень легко усваивается организмом, потому что в рыбе мало соединительнотканных волокон, которые делают мясо жёстким», — рассказала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.