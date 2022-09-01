Врач объяснила, почему некоторые люди не переносят молоко

По её словам, это обусловлено двумя базовыми факторами: генетической предрасположенностью и ферментной лактазной недостаточностью. В первом случае реакции организма предопределяет генетика. Во втором — слизистая оболочка кишечника выделяет недостаточное количество такого фермента, как лактаза. Этот фермент отвечает за усвояемость молочного сахара — лактозы.

Колосова уточнила, что в средней полосе России у 15–20% жителей наблюдается лактазная недостаточность, на севере — около 70%. Эта особенность пищеварения является достаточно распространённым явлением.

Кроме того, лактазная недостаточность может быть следствием неадекватного рациона, общего состояния микрофлоры кишечника и индивидуальных особенностей. Врач отметила, что в кисломолочных продуктах — ряженке, кефире, йогурте, твёрдых сортах сыра — лактоза содержится в изменённом состоянии, поэтому после их употребления характерная симптоматика не возникает.

Кроме того, Колосова предупредила, что если наблюдается лактазная недостаточность, это повод тщательно обследоваться — за этими симптомами могут скрываться серьёзные заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.