Врач объяснила, почему нельзя часто есть каши быстрого приготовления

По словам специалиста, такие каши хороши для перекуса, или если человек опаздывает, но есть их регулярно не стоит. Такие каши — быстрые углеводы.

Диетолог объяснила принцип питания. Она отметила, что не существует плохих или хороших продуктов, важно «насколько часто вы едите, что является основой вашего рациона».

«Каша будет хорошим дополнением, например, завтрака человека или какого-то перекуса. Эти каши тоже бывают разными. Поскольку каша быстро заваривается, там она мелкого помола. Это быстрые углеводы. Но они могут дать энергию человеку. Если он с чем-то сочетает её, будет вообще замечательно. Например, какой-то белковый продукт. Условно, яйцом дополнить эту кашу. Чтобы завтрак был комплексным: содержал белки, жиры и углеводы», — рассказала врач.

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