Врач объяснила, почему нельзя отказываться от молока и другой животной пищи

По словам врача, из растительной пищи хуже усваиваются витамины и микроэлементы. Чтобы получить такую же дозу полезных веществ из растительной еды, как из животной, нужно съесть «несколько килограммов».

Но растительная пища богата волокнами, что даёт быстрое насыщение, но не получение витаминов и других веществ.

К тому же животная еда обеспечивает организм витаминами группы В, необходимыми для синтеза ДНК и производства энергии, участвующими в образовании эритроцитов, поддерживающими нормальную функцию нервной системы и обмен веществ. Также витамины группы В снижают вероятность развития болезни Альцгеймера.

Диетолог коснулась и отказа от молока. Этого нельзя делать, поскольку в молоке и молокопродуктах, в том числе безлактозных, содержится 20 аминокислот, из которых 9 являются незаменимыми. Их усвояемость в составе молочных продуктов составляет 98%.

«Казалось бы, того же кальция гораздо больше в базилике — 370 мг, чем в молоке — 120 мг. Однако, как и многие микроэлементы, он биодоступен и гораздо легче усваивается из продуктов животного происхождения. Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи, нужно будет съесть несколько килограммов», — отметила врач.

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