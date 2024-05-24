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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 04:46
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Врач объяснила, почему нельзя работать в огороде вниз головой

Можно заработать инсульт и другие болезни
Научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-невролог Юлия Ярыгина объяснила, почему в огороде или где бы то ни было нельзя долго работать вниз головой.
Врач объяснила, почему нельзя работать в огороде вниз головой

© Ferra.ru

Эксперт отметила, что для человека естественно вертикальное положение головы, поэтому привычка долго работать вниз головой чревата инсультами, кровоизлиянием в мозг, сердечной недостаточностью.

Особенно работа вниз головой противопоказана людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при сколиозе позвоночника и грыжах межпозвонковых дисков.

«Организм человека приспособлен к вертикальному положению головы, как строением самого позвоночника, так и сложной системой регуляции кровообращения. Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения», — объяснила невролог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#врач
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#рекомендации
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#здоровье