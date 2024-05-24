Врач объяснила, почему нельзя работать в огороде вниз головой

Врач объяснила, почему нельзя работать в огороде вниз головойМожно заработать инсульт и другие болезни
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Эксперт отметила, что для человека естественно вертикальное положение головы, поэтому привычка долго работать вниз головой чревата инсультами, кровоизлиянием в мозг, сердечной недостаточностью.
Особенно работа вниз головой противопоказана людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при сколиозе позвоночника и грыжах межпозвонковых дисков.
«Организм человека приспособлен к вертикальному положению головы, как строением самого позвоночника, так и сложной системой регуляции кровообращения. Долгое пребывание в согнутом положении неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения», — объяснила невролог.
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