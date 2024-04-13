Врач объяснила, почему после еды может начаться боль в груди. И опасно ли это

Опубликовано 13 апреля 2024, 03:24
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Врач объяснила, почему после еды может начаться боль в груди. И опасно ли этоЭто может говорить об оттоке крови к ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, почему после приёма пищи в области груди может возникать боль. И опасно ли это для жизни.
При этом могут возникать головокружение, слабость, утомляемость. Кашух объяснила это артериальной гипотензией — снижением давления из-за оттока крови к ЖКТ. И это может быть вариантом нормы, если у человека нормальное качество жизни, то есть неопасным для жизни состоянием.
Врач отметила, что такое состояние, как правило, возникает у пожилых людей. Если этим страдает более молодой человек, тогда следует провериться, а при необходимости обратиться за врачебной помощью..
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