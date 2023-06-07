Врач объяснила, почему происходит подёргивание века

Врач объяснила, почему происходит подёргивание векаУ этого состояния много причин
Врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева объяснила, насколько опасно подёргивание века и нужно ли обращаться к врачу.
Специалист отметила, что подёргивание века, или доброкачественная миокимия — состояние, которое возникает в результате спазма мышечных волокон круговой мышцы глаза. Как правило, проходит это состояние само по себе и не представляет опасности для здоровья.
Зачастую возникает из-за переутомления, стресса, избытка кофеина или алкоголя. Также может возникать по причине длительного использования компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха. Чтобы подёргивание века прошло, эксперт порекомендовала соблюдать режимы труда и отдыха, и обязательно нормализовать режим сна, избегать стресса и сократить или полностью отказаться от кофе, алкоголя и курения.
Но если подёргивание века длится больше двух недель, это повод обратиться за врачебной помощью.
Если глаз дёргается больше двух недель, а также при опущении века, подёргивании других частей лица, отёках, болях и покраснении глаза/века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.