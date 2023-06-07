Врач объяснила, почему происходит подёргивание века

Специалист отметила, что подёргивание века, или доброкачественная миокимия — состояние, которое возникает в результате спазма мышечных волокон круговой мышцы глаза. Как правило, проходит это состояние само по себе и не представляет опасности для здоровья.

Зачастую возникает из-за переутомления, стресса, избытка кофеина или алкоголя. Также может возникать по причине длительного использования компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха. Чтобы подёргивание века прошло, эксперт порекомендовала соблюдать режимы труда и отдыха, и обязательно нормализовать режим сна, избегать стресса и сократить или полностью отказаться от кофе, алкоголя и курения.

Но если подёргивание века длится больше двух недель, это повод обратиться за врачебной помощью.