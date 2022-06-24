Врач объяснила, почему вредно пить холодную воду в жару

Сайдулаева подчеркнула, что в жару организм в дополнительном охлаждении не нуждается, потому что сам себя охлаждает, например, c помощью потоотделения. И если пить холодную воду или другие напитки, организму придётся холодную жидкость нагревать, из-за чего снижается иммунитет, возрастает риск заболеваний. К тому же летом легко переохладиться, что усиливает риски болезни.

Поэтому врач отметила, что пить нужно тёплые напитки, а лучше воду. Холодная вода ещё нежелательна из-за того, что блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс.

«Поэтому, повторюсь, отдавайте предпочтение тёплой воде. Она и метаболические процессы в организме запустит, и терморегуляцию наладит, и водно-солевой баланс нормализует», — порекомендовала эксперт.

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