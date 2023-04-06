Врач объяснила, почему замороженные овощи полезнее, чем свежие

Врач объяснила, почему замороженные овощи полезнее, чем свежиеИх можно хранить целый год и они не теряют пользы
Врач-диетолог клиники «Ниармедик» на Китай-городе Юлия Хрулева объяснила, в чём заключается преимущество замороженных овощей перед свежими.
Фото: Southernliving.com
Врач рассказала, что в замороженных овощах больше витаминов и полезных веществ, чем в свежих продуктах, просто хранившихся в холодильнике. По её словам, свежие овощи хороши наличием максимального количества витаминов и минералов, но в процессе транспортировки и продажи эта польза уменьшается.
Тогда как свежемороженые овощи могут оказаться на столе в любое время года, потому что могут храниться в морозилке 6–12 месяцев.
Срок годности зависит от типа конкретного продукта, изначальной даты производства, метода обработки и условий хранения. Ключевым фактором в сохранении свежести замороженных овощей как можно дольше является обеспечение их постоянной температуры.
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