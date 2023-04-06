Врач объяснила, почему замороженные овощи полезнее, чем свежие

Врач рассказала, что в замороженных овощах больше витаминов и полезных веществ, чем в свежих продуктах, просто хранившихся в холодильнике. По её словам, свежие овощи хороши наличием максимального количества витаминов и минералов, но в процессе транспортировки и продажи эта польза уменьшается.

Тогда как свежемороженые овощи могут оказаться на столе в любое время года, потому что могут храниться в морозилке 6–12 месяцев.