Врач объяснила, полезны ли пропуски обедов и ужинов для похудения

20:15, 01 ноября 2023
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Врач объяснила, полезны ли пропуски обедов и ужинов для похуденияЕсли их пропускать, можно себе навредить
Диетолог предупредила о важности обедов и ужинов для желающих похудеть. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о важности обедов и ужинов для худеющих.
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Она подчеркнула, что человек, стремящийся похудеть, должен принимать пищу трижды в день, а только завтрака для организма недостаточно. К тому же похудение не означает голодовку: человек должен получать белки, жиры, углеводы, витамины и другие полезные вещества.
Пропуск обедов и ужинов сулит гормональные сбои, усугубление хронических болезней и депрессии. «Испытывать голод — сильный стресс для организма и нервной системы», — предупредила диетолог.
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