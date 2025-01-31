Врач объяснила пользу регулярного завтрака стабильностью глюкозы и инсулина

По словам врача, регулярный завтрак способствует стабильному уровню глюкозы и инсулина, благодаря чему снижается раздражительность и усталость, а также улучшается работоспособность.

Также завтрак нормализует уровень гормонов, регулирующих аппетит. Это помогает контролировать вес, потому что способствует снижению количества потребляемой в течение дня пищи.

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