Врач объяснила пользу регулярного завтрака стабильностью глюкозы и инсулина

Опубликовано 31 января 2025, 02:021 мин.
Врач объяснила пользу регулярного завтрака стабильностью глюкозы и инсулинаБлагодаря завтраку можно нормализовать вес
Врач-диетолог Кристина Пришвина рассказала о необходимости регулярно завтракать. Это важно для обменных процессов.
По словам врача, регулярный завтрак способствует стабильному уровню глюкозы и инсулина, благодаря чему снижается раздражительность и усталость, а также улучшается работоспособность.
Также завтрак нормализует уровень гормонов, регулирующих аппетит. Это помогает контролировать вес, потому что способствует снижению количества потребляемой в течение дня пищи.
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