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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 03:47
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Врач объяснила последствия для пожилых людей от долгого нахождения на жаре

Может привести к опасным последствиям
Врач-терапевт, нефролог Александра Попова рассказала об опасности жары для пожилых людей.
Врач объяснила последствия для пожилых людей от долгого нахождения на жаре

© Ferra.ru

Врач предупредила, что пожилой человек при долгом нахождении на жаре может быстро потерять воду, а обезвоживание может привести к галлюцинациям и бреду. Поэтому пожилым людям лучше не выходить на улицу в пик солнечной активности, пить больше жидкости. И брать с собой дополнительную воду на улицу на время прогулок.

К тому же всегда необходимо носить головной убор и лёгкую одежду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.