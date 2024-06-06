Врач объяснила последствия для пожилых людей от долгого нахождения на жаре

Опубликовано 06 июня 2024, 03:47
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Врач объяснила последствия для пожилых людей от долгого нахождения на жареМожет привести к опасным последствиям
Врач-терапевт, нефролог Александра Попова рассказала об опасности жары для пожилых людей.
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Врач предупредила, что пожилой человек при долгом нахождении на жаре может быстро потерять воду, а обезвоживание может привести к галлюцинациям и бреду. Поэтому пожилым людям лучше не выходить на улицу в пик солнечной активности, пить больше жидкости. И брать с собой дополнительную воду на улицу на время прогулок.
К тому же всегда необходимо носить головной убор и лёгкую одежду.
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