Фитнес и здоровье
22:53, 17 ноября 2022
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Врач объяснила, при каких состояниях категорически нельзя принимать горячий душ

И предупредила об ухудшении состояния

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и высокой температурой противопоказан горячий душ.

Врач объяснила, при каких состояниях категорически нельзя принимать горячий душ

Врач объяснила, что при контакте с горячей водой самочувствие человека с указанными болезнями ухудшается.

По словам Чернышовой, укреплять иммунитет и улучшать общее состояние нужно с помощью контрастного душа. «Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета», — порекомендовала терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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