Врач объяснила, при каких состояниях категорически нельзя принимать горячий душ

22:53, 17 ноября 2022
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Врач объяснила, при каких состояниях категорически нельзя принимать горячий душИ предупредила об ухудшении состояния
Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и высокой температурой противопоказан горячий душ.
Врач объяснила, что при контакте с горячей водой самочувствие человека с указанными болезнями ухудшается.
По словам Чернышовой, укреплять иммунитет и улучшать общее состояние нужно с помощью контрастного душа. «Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета», — порекомендовала терапевт.
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Источник фото:Morninghealth.com
Источник:Москва 24
Автор:Андрей КадуковТеги:
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