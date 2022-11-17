Врач объяснила, при каких состояниях категорически нельзя принимать горячий душ

Врач объяснила, что при контакте с горячей водой самочувствие человека с указанными болезнями ухудшается.

По словам Чернышовой, укреплять иммунитет и улучшать общее состояние нужно с помощью контрастного душа. «Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета», — порекомендовала терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.