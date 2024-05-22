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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 мая 2024, 00:51
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Врач объяснила, при каких условиях чайный гриб может стать смертельно опасным

Из-за плесени
Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева объяснила, в каком случае чайный гриб, или камбуча, может привести к смерти.
Врач объяснила, при каких условиях чайный гриб может стать смертельно опасным
© Tim-Oliver Metz / Unsplash

Врач отметила, что, несмотря на то, что в популярной литературе камбуче приписывают полезные свойства, существуют предметные исследования, согласно которым чайный гриб может быть смертельно опасным напитком. Такое может произойти при заражении комбучи плесенью, в частности, аэробным плесневым грибом аспергилл.

Заражение этим грибом протекает тяжело. К примеру, могут развиться инфекция наружного уха, поражения кожи и изъязвления. А если у человека ослабленный иммунитет, это может привести к летальному исходу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.