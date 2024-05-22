Врач объяснила, при каких условиях чайный гриб может стать смертельно опасным

Врач отметила, что, несмотря на то, что в популярной литературе камбуче приписывают полезные свойства, существуют предметные исследования, согласно которым чайный гриб может быть смертельно опасным напитком. Такое может произойти при заражении комбучи плесенью, в частности, аэробным плесневым грибом аспергилл.

Заражение этим грибом протекает тяжело. К примеру, могут развиться инфекция наружного уха, поражения кожи и изъязвления. А если у человека ослабленный иммунитет, это может привести к летальному исходу.

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