Врач объяснила, при какой температуре мясо становится безопасным для здоровья

Сухорукова рассказала, что в целом микробы гибнут в мясе при минимум 60 градусах. При этом для разных видов мяса требуется определённая температура.

Для качественной термообработки и прожарки говядины и свинины необходима температура 63 градуса в середине куска, курицу и индейку врач посоветовала готовить при 74 градусах, для фарша нужен 71 градус.

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