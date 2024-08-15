Врач объяснила, при какой температуре мясо становится безопасным для здоровья

Опубликовано 15 августа 2024, 19:52
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Врач объяснила, при какой температуре мясо становится безопасным для здоровьяДля каждого вида мяса нужна своя температура
Врач-гастроэнтеролог больницы Минздрава Людмила Сухорукова назвала температурные условия, при которых в мясе гибнут все микроорганизмы.
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Сухорукова рассказала, что в целом микробы гибнут в мясе при минимум 60 градусах. При этом для разных видов мяса требуется определённая температура.
Для качественной термообработки и прожарки говядины и свинины необходима температура 63 градуса в середине куска, курицу и индейку врач посоветовала готовить при 74 градусах, для фарша нужен 71 градус.
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