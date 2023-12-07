Врач объяснила, с какими продуктами несовместимы мандарины

Цитрусовые несовместимы с мясом и рыбой, так как могут вызвать гнилостные процессы. Есть мандарины, и все цитрусовые, нужно как самостоятельное блюдо не раньше 1,5-2 часов после приёма пищи. Нельзя совмещать цитрусовые и молоко — молочный белок казеин несовместим с фруктовыми кислотами, может спровоцировать повышенное газообразование.

Но такие фрукты можно есть с кисломолочными продуктами, молодыми и мягкими сырами, зеленью, некрахмалистыми овощами. Лучше не закусывать мандаринами алкоголь — можно спровоцировать аллергию.

«Помните, что все цитрусовые, и мандарины в том числе, не рекомендованы для людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ: гастрит, панкреатит, гепатит, а также почечные заболевания. За счёт обилия органических природных кислот цитрусовые могут вызывать обострение у людей с такими воспалительными процессами. Также важно знать, что цитрусовые сочетаются далеко не со всеми лекарственными препаратами», — предупредила Мещерякова.

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