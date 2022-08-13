Врач объяснила, с какого возраста детям можно есть арбуз

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Врач объяснила, с какого возраста детям можно есть арбузДетям давать арбуз можно после введения прикорма
Врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова рассказала, с какого возраста ребёнку можно предлагать арбуз.
Специалист отметила, что арбуз можно давать после начала прикорма. До 8 месяцев можно давать в виде пюре, если ребёнок уже умеет жевать, — в виде кусочков. Полноценная порция арбуза — 5 детских кулачков, её можно предлагать ребёнку после года.
При этом врач посоветовала не забывать, что арбуз не заменит основную пищу. Также порекомендовала давать только свеженарезанный плод.
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