Врач объяснила, сколько воды нужно пить при похудении, чтобы не навредить здоровью

По словам диетолога, при похудении необходимо выпивать 40 мл жидкости на килограмм рекомендуемого веса. Специалист подчеркнула, что при таких расчётах сладкие напитки и алкоголь не учитываются.

«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчётах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на килограмм рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении. При этом алкоголь и сладкие напитки считаются едой и не учитываются как жидкость», — объяснила Козловская.

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