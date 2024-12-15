Врач объяснила скрежетание зубами во сне хроническим стрессом

По словам врача, бруксизм встречается у 9% населения и всё ещё является предметом исследований. Точного ответа о причинах бруксизма у учёных пока нет.

Виктория Радько отметила, что факторами, влияющими на появление бруксизма, принято считать хронический стресс, нарушения сна.

Риски, которые несёт скрежетание зубами, — ненормальный, слишком быстрый износ зубной эмали, повышенная чувствительность зубов и образование микротрещин в зубах.

«Постоянное напряжение жевательных мышц приводит к усталости, нарушениям сна и раздражительности, что усугубляет общее состояние пациента. Своевременное обращение к специалисту помогает не только минимизировать последствия бруксизма, но и улучшить качество жизни, избавив от дискомфорта и сопутствующих симптомов», — объяснила Радько.

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