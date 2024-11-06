Врач объяснила, существует ли «безвредная» доза алкоголя

По словам диетолога, существует ряд исследований, согласно которым существуют полезные порции (дозы) алкоголя — 1-2 порции. И якобы употребление в этих пределах считается лёгким и умеренным, и способствует снижению рисков ишемической болезни сердца, инсульта, сахарного диабета, застойной сердечной недостаточности. Но есть и другие исследования, в которых утверждается, что никакой связи между улучшением здоровья и алкоголем не существует.

Между тем ВОЗ предлагает чёткие критерии того, что такое лёгкое и умеренное употребление алкоголя. По словам специалиста, одна доза алкоголя — 10 граммов чистого алкоголя, или 12,7 мл спирта. Умеренной считается доза в один-два напитка в день, где один напиток — 12 унций пива, пять унций вина или 1,5 унции крепких напитков. Одна унция равна 28,35 граммов.

Всё, что больше этого — злоупотребление, разрушительно влияющее на печень, после чего орган может восстанавливаться и несколько дней, и несколько месяцев; также пристрастие к алкоголю влечёт общее разрушение организма на клеточном уровне, так как алкоголь в любо случае токсин.

«Чрезмерное употребление алкоголя является одной из наиболее распространённых причин обратимой артериальной гипертензии, составляет около трети всех случаев неишемической дилатационной кардиомиопатии, является частой причиной фибрилляции предсердий и заметно увеличивает риск инсульта — как ишемического, так и геморрагического», — предупредила эксперт о последствиях.

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