Врач объяснила, так ли вредно есть после шести вечера

Кашух рассказала, что дело не в ужине и даже не в том, что конкретно человек будет есть, а в сумме калорий за день. Что касается позднего времени, то проблемы могут быть при регулярности ночного приёма пищи, потому что эволюционно организм человека не приспособлен есть в то время, когда должен спать. А информация о недопустимости и вреде ужинов после шести вечера не имеет под собой существенной научной обоснованности.

При этом врач порекомендовала на завтрак, обед и ужин питаться разнообразно — рацион должен включать белки, жиры и углеводы, поскольку «это даст комфортную сытость в течение дня и не позволит переесть вечером».