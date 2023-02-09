Врач объяснила, так ли вредно есть после шести вечера

Врач объяснила, так ли вредно есть после шести вечераВажно обращать внимание на другие моменты
Врач объяснила, что есть после шести вечера не вредно, важнее следить за суточной суммой калорий . Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух опровергала слухи о вреде ужина после шести вечера.
Фото: Fitnessmedia.azureedge.net
Кашух рассказала, что дело не в ужине и даже не в том, что конкретно человек будет есть, а в сумме калорий за день. Что касается позднего времени, то проблемы могут быть при регулярности ночного приёма пищи, потому что эволюционно организм человека не приспособлен есть в то время, когда должен спать. А информация о недопустимости и вреде ужинов после шести вечера не имеет под собой существенной научной обоснованности.
При этом врач порекомендовала на завтрак, обед и ужин питаться разнообразно — рацион должен включать белки, жиры и углеводы, поскольку «это даст комфортную сытость в течение дня и не позволит переесть вечером».
Если ваш график предполагает ужин, например, в 19:30 вместо 18:00, то никаких существенных изменений в обмене веществ не возникнет. Набор веса и процесс похудения практически не зависят от времени, когда человек ест, они связаны с общей калорийностью рациона за сутки. Переедая, вы увеличиваете вес независимо от того, во сколько будете ужинать. Также неважно, что входит в состав вечерних блюд, вопрос по-прежнему в сумме съеденного за весь день.