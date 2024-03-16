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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 марта 2024, 05:42
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Врач объяснила, в чём отличие депрессии от эмоционального спада

Важно обращать внимание на симптомы
Врач-психотерапевт АО «Медицина», к.м.н. Ирина Крашкина объяснила, чем отличаются такое серьёзное расстройство психики, как депрессия, и эмоциональный спад.
Врач объяснила, в чём отличие депрессии от эмоционального спада

© Ferra.ru

Врач отметила, что депрессия отличается длительностью и интенсивностью симптоматики. Человека может преследовать чувство беспомощности, человек может тяжело переживать о собственной ненужности, могут посещать суицидальные мысли.

Может появиться ощущение глубокой печали, отсутствие интереса к повседневным занятиям, может произойти потеря энергии, ухудшиться аппетит и сон.

Эмоциональный спад отличается скоротечностью и может быть связан с конкретной ситуацией или человеком. Также его причинами могут стать усталость, стресс, переутомление, временные переживания или неудачи.

«Для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#лечение депрессии
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#медицина
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#врач