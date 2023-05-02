Врач объяснила, в какое время дня сладкие фрукты и овощи не вредят здоровью

Врач объяснила, что для пользы следует придерживаться некоторых рекомендаций. Так, фрукты и сладкие овощи нельзя есть натощак, так как это приводит к высокому синтезу инсулина. Выделившаяся энергия пойдёт не на пользу организму, а трансформируется в жир.

Такой же запрет на вечернее употребление фруктов и сладких овощей: вечером инсулин имеет самый высокий уровень активности, и всё сладкое, что будет съедено на ночь, повышает его уровень и процесс жирообразования, что здоровья никак не прибавляет.

Поэтому фрукты и сладкие овощи можно употреблять в первой половине дня, тогда это принесёт пользу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.