Врач объяснила важность лечения ожирения защитой от болезней сердца

Врач подчеркнула, что ожирение — фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, бесплодия и других проблем. Избыточный вес может привести к сахарному диабету, метаболическому синдрому и нарушению гормональных процессов и метаболизма.

По словам Прониной, лишний вес может вызывать головные боли, повышение давления, одышку и в целом снижать качество жизни. Отмечается, что для диагностики ожирения используются индекс массы тела и объём талии. Лечение ожирения возможно с помощью коррекции питания, образа жизни, включая качественный сон и регулярную физическую активность, и медикаментозной терапии.

Пронина порекомендовала обращаться к врачу-эндокринологу за помощью для профилактики и лечения ожирения.

«Ожирение необходимо лечить, так как избыток жировой ткани увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, бесплодия, нарушения менструального цикла и снижения потенции. Также при ожирении рецепторы жировых клеток перестают адекватно связываться с инсулином, что может приводить к сахарному диабету и метаболическому синдрому — нарушению гормональных и обменных процессов», — предупредила эндокринолог.

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