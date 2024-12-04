Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2024, 02:07
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Врач объяснила важность проветривания помещения защитой от пневмонии

Это важно делать регулярно
Врач-терапевт Наталья Леонтьева порекомендовала регулярно проветривать помещение для защиты от пневмонии и других респираторных заболеваний.
Врач объяснила важность проветривания помещения защитой от пневмонии
© Jametlene Reskp / Unsplash

По словам врача, проветривание помещений — важный аспект поддержания здоровья и профилактики различных болезней, особенно в зимний период, когда окна закрыты продолжительное время. В закрытых помещениях воздух становится сухим и насыщается большим количеством патогенов, из-за этого возрастает риск заражения опасными вирусами, что может привести к тяжёлому течению простуды, ОРВИ и других болезней дыхательных путей.

Леонтьева подчеркнула, что регулярное проветривание способствует не только улучшению качества воздуха, снижению вирусной и бактериальной нагрузки, но и поддержанию здоровья слизистых оболочек и иммунитета.

«Для правильного проветривания рекомендуется открывать окна на 5–15 минут несколько раз в день. Также важно следить за работой вентиляционных систем в доме, чтобы обеспечить эффективное циркулирование свежего воздуха», — порекомендовала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:RuNews24
Автор:Андрей Кадуков
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