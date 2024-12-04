Врач объяснила важность проветривания помещения защитой от пневмонии

По словам врача, проветривание помещений — важный аспект поддержания здоровья и профилактики различных болезней, особенно в зимний период, когда окна закрыты продолжительное время. В закрытых помещениях воздух становится сухим и насыщается большим количеством патогенов, из-за этого возрастает риск заражения опасными вирусами, что может привести к тяжёлому течению простуды, ОРВИ и других болезней дыхательных путей.

Леонтьева подчеркнула, что регулярное проветривание способствует не только улучшению качества воздуха, снижению вирусной и бактериальной нагрузки, но и поддержанию здоровья слизистых оболочек и иммунитета.

«Для правильного проветривания рекомендуется открывать окна на 5–15 минут несколько раз в день. Также важно следить за работой вентиляционных систем в доме, чтобы обеспечить эффективное циркулирование свежего воздуха», — порекомендовала врач.

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