Врач объяснила возможные причины повышенной жажды

Врач объяснила, что беспричинная и повышенная жажда может быть результатом сахарного диабета и даже кровопотери, поэтому на такие сигналы организма необходимо обращать внимание. Кроме того, такое состояние может сопровождать заболевания почек и печени, интоксикацию ghb вирусных заболеваниях или отравлениях.

Но может быть и менее очевидная причина — так называемый несахарный диабет. Это сбой работы гипоталамуса и гипофиза, при котором нарушается выработка гормона вазопрессина, отвечающего за регуляцию уровня и объёма воды в организме, выводящегося почками.

При таком сбое почки теряют способность фильтровать воду и концентрировать мочу, что провоцирует усиленную жажду.

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