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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 02:16
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Врач объяснила возможные причины повышенной жажды

Это могут быть серьёзные сбои в организме
Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева рассказала, проявлением чего может быть повышенная жажда.
Врач объяснила возможные причины повышенной жажды

© Ferra.ru

Врач объяснила, что беспричинная и повышенная жажда может быть результатом сахарного диабета и даже кровопотери, поэтому на такие сигналы организма необходимо обращать внимание. Кроме того, такое состояние может сопровождать заболевания почек и печени, интоксикацию ghb вирусных заболеваниях или отравлениях.

Но может быть и менее очевидная причина — так называемый несахарный диабет. Это сбой работы гипоталамуса и гипофиза, при котором нарушается выработка гормона вазопрессина, отвечающего за регуляцию уровня и объёма воды в организме, выводящегося почками.

При таком сбое почки теряют способность фильтровать воду и концентрировать мочу, что провоцирует усиленную жажду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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