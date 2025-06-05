Врач объяснила возможный вред кетчупа содержанием сахара

В связи с высоким содержанием сахара, в зависимости от производителя, кетчуп может быть вредным, особенно для тех, кто страдает диабетом. Дианова рекомендует следить за количеством сахара в кетчупе, однако полностью исключить сахар из соуса нельзя, чтобы избежать чрезмерной кислинки.

Кроме того, томатная основа кетчупа может вызывать изжогу при чрезмерном употреблении, а высокое содержание соли может быть вредно для людей с гипертонией или почечными заболеваниями.

Дианова советует ограничить ежедневное потребление кетчупа одной-двумя столовыми ложками. Она также подчёркивает важность умеренного потребления кетчупа детьми, чтобы предотвратить их привыкание к насыщенному вкусу кетчупа.

«Важно добавить, что детям стоит давать кетчуп дозированно. Они быстро привыкают к яркому вкусу и потом добавляют соус везде», — отметила диетолог.

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