Врач объяснила вред дефицита магния повышенной раздражительностью

Лепилова рассказала, что острая нехватка минерала может привести к мышечным спазмам, судорогам, чувству онемения и покалывания в руках и ногах, к расстройству пищеварения — запорам или диарее.

Кроме того, при нехватке магния человек становится более раздражительным, тревожным, ухудшается концентрация и усиливается общая усталость.

По словам невролога, при подозрении на дефицит магния врачи проводят всестороннее медицинское обследование, включающее сбор анамнеза, анализ клинической картины и лабораторные исследования. Профилактикой нехватки минерала является сбалансированная диета и здоровый образ жизни.

«Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем. Поэтому, если вы заметили изменения в своём самочувствии, рекомендуется обратиться к терапевту для проведения диагностики и получения соответствующего лечения», — объяснила врач.

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