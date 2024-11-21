Врач объяснила вред для волос из-за отказа носить шапку в холода

Врач отметила, что если ходить без шапки зимой, не облысеешь, но это может привести к спазму сосудов как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. Спазм ухудшает питание волосяных фолликулов, а из-за этого как раз может замедлиться рост волос: волосы станут ломкими и начнут выпадать, а при регулярном переохлаждении может уменьшиться густота волос.

При этом время нахождения на улице без шапки индивидуально для каждого человека. «Это очень индивидуально. У кого-то хорошие защитные силы организма, большой потенциал в волосяном фолликуле, он не среагирует даже при сильном охлаждении, а кому-то достаточно погулять на улице 1-2 раза для того, чтобы волосы восприняли это как стресс. Всё очень индивидуально. Это же зависит от индивидуальных особенностей организма и от потенциала волосяного фолликула. Если вы замерзли, это плохо», — рассказала Галлямова.

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