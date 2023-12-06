Врач объяснила вред для здоровья при попытках похудеть к Новому году

Врач объяснила, что быстрое похудение — тяжёлый стресс для организма, который ведёт к угнетению иммунитета, может привести к серьёзным последствиям для печени и поджелудочной железы.

Кроме того, из-за резкого снижения веса могут опуститься почки. Этот орган поддерживается при помощи жировой капсулы и мышц, своеобразного каркаса, а уменьшение веса ведёт к его ослаблению.

«Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею. Кроме того, быстрые диеты сопровождаются распадом большего количества жировых клеток, утилизация которых может быть замедлена. Это в свою очередь приводит к появлению симптомов интоксикации организма», — рассказала терапевт.

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