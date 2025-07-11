Врач объяснила вред ледяного душа в жару плохим охлаждению организма

По словам эксперта, из-за воздействия холодной воды происходит резкое сужение сосудов, препятствующее естественному охлаждению организма. Кроме того, при обливании холодной водой происходит централизация кровотока, а этом может спровоцировать резкие скачки артериального давления и учащение сердцебиения.

При этом Погосова отметила, что для здоровых людей, адаптировавшихся к холодовым процедурам, такие изменения обычно неопасны, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обливаться не стоит из-за возможной аритмии и других осложнений.

По словам кардиолога, при резком погружении в воду с температурой от +2 до +15 °C значительно возрастает риск холодового шока. В таком состоянии у человека может развиться панический страх, слабость, нарушиться дыхание. Может резко повыситься давление.

Поэтому Погосова порекомендовала использовать воду для охлаждения стоп или запястий, и не перегреваться перед обливанием холодной водой.

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