Врач объяснила вред пить воду во время еды разбавлением ферментов

Опубликовано 25 февраля 2024, 02:57
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Врач объяснила вред пить воду во время еды разбавлением ферментовЭто ухудшает пищеварение
Врач-натуропат Джанин Боуринг объяснила, почему вредно для желудка запивать еду.
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Воду, чай и любую другую жидкость нельзя пить при приёме пищи потому, что это пагубно сказывается на уровне необходимых для пищеварения ферментов, что ухудшает работу ЖКТ.
По словам Боуринг, чай или вода с лимоном перед едой поможет желудку переваривать пищу, а травяной чай после — способствует успокоению пищеварительной системы, а также стимулирует дефекацию.
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