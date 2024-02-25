Врач объяснила вред пить воду во время еды разбавлением ферментов

Воду, чай и любую другую жидкость нельзя пить при приёме пищи потому, что это пагубно сказывается на уровне необходимых для пищеварения ферментов, что ухудшает работу ЖКТ.

По словам Боуринг, чай или вода с лимоном перед едой поможет желудку переваривать пищу, а травяной чай после — способствует успокоению пищеварительной системы, а также стимулирует дефекацию.

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