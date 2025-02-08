Врач объяснила вред смешивания различного алкоголя наличием разных соединений

Опубликовано 08 февраля 2025, 02:281 мин.
Врач объяснила вред смешивания различного алкоголя наличием разных соединенийИ разным объёмом сивушных масел
Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова объяснила, почему вредно смешивать алкоголь, приготовленный по разным технологиям.
Врач отметила, что пиво и вино — алкоголь, который получают методом брожения, и содержит больше сивушных масел и конгенеров по сравнению с водкой или виски. Уточняется, что конгенеры — химические вещества, которые образуются путём брожения, эти соединения отличаются от этанола. К конгенерам относятся метанол, танины, ацетальдегиды и другие соединения.
«Также смешивание различных видов алкоголя может привести к тому, что человек неосознанно выпьет больше, чем планировал. Это связано с тем, что разные напитки могут иметь разные вкусовые профили и уровень крепости», — заключила врач.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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