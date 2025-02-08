Врач объяснила вред смешивания различного алкоголя наличием разных соединений

Врач отметила, что пиво и вино — алкоголь, который получают методом брожения, и содержит больше сивушных масел и конгенеров по сравнению с водкой или виски. Уточняется, что конгенеры — химические вещества, которые образуются путём брожения, эти соединения отличаются от этанола. К конгенерам относятся метанол, танины, ацетальдегиды и другие соединения.

«Также смешивание различных видов алкоголя может привести к тому, что человек неосознанно выпьет больше, чем планировал. Это связано с тем, что разные напитки могут иметь разные вкусовые профили и уровень крепости», — заключила врач.

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