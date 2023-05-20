Врач объяснила вред «вчерашней» заварки

Заварка должна быть всегда свежей. По словам врача, «вчерашний» чай вреден для здоровья. Витаминов и полезных микроэлементов в старой заварке нет, зато такой чай может выводить из организма полезные вещества. Специалист объяснила, что при длительном заваривании и настаивании чая, напиток начинает выделять избыточное количество танинов, выступающих в роли сорбента — связываются в кишечнике и выводятся из организма полезные вещества.

Кроме того, в старом чае могут развиваться патогены.

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