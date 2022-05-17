Врач объяснила, зачем замачивать семена, бобовые и орехи перед едой

Никольская рассказала, что в оболочке этих продуктов присутствует антинутриенты — природные или синтетические соединения, которые препятствуют усвоению питательных веществ, в частности, фитиновая кислота. Это вещество блокирует усвоение магния, железа, цинка и кальция.

Замачивание нейтрализует фитаты в бобовых, семенах и орехах. Замачивать их нужно, потому что эти минералы в дефиците и у женщин, и у мужчин.

«Для нейтрализации антинутриентов нужно замачивать бобовые, орехи и семена в воде с добавлением сока лимона либо органического нефильтрованного яблочного уксуса. Время замачивания разное — например, миндаль достаточно замочить на 6-8 часов, а фасоль — на 12-24», — рассказала эксперт.

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